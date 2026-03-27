Heimischer Sekt-Gigant übernimmt Treml Punsch

Die Schlumberger Wein- und Sektkellerei übernimmt mit 1. April den Salzburger Punschhersteller Treml. Die Produktion wandert von Mondsee zurück in die Mozartstadt – und wird künftig in den Räumlichkeiten der Mozart Distillerie stattfinden.
Peter Treml meint hierzu: „Ich bin sehr stolz, für meine über 35 Jahr aufgebaute Marke einen hochprofessionellen Käufer gefunden zu haben.“ Er habe vor der Wahl gestanden, sein Unternehmen strukturell neu aufzustellen und dafür einen Neubau zu realisieren – oder eben seine Marke in neue Hände zu übergeben.
Das bisherige Produktionsvolumen von Treml liegt bei rund 200.000 Litern pro Jahr. Schlumberger sieht laut eigenen Angaben hier noch deutliches Wachstumpotenzial.
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