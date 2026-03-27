Heimischer Sekt-Gigant übernimmt Treml Punsch

Peter Treml meint hierzu: „Ich bin sehr stolz, für meine über 35 Jahr aufgebaute Marke einen hochprofessionellen Käufer gefunden zu haben.“ Er habe vor der Wahl gestanden, sein Unternehmen strukturell neu aufzustellen und dafür einen Neubau zu realisieren – oder eben seine Marke in neue Hände zu übergeben.