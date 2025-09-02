Kurz vor seinem Tod rechnet Ex-Schuldirektor ab

Zweiklassen-Medizin am eigenen Leib erlebt

Durch die Horror-Diagnose Gallengangkrebs lernte er in den vergangenen Monaten notgedrungen das Gesundheitssystem besser kennen. Und findet auch dafür mahnende Worte: „Wir haben zu wenig Krankenhauspersonal. Wir haben Krankenschwestern, die wir schlecht bezahlen, und daher kriegen wir auch keine“, so Glattauer, der sich selbst als „Holzklasse-Patient“ bezeichnet. Die Krankenschwestern seien zwar „eh lieb“, aber: „Die haben ja gar keine Zeit, weil du der 70. Patient bist, den sie haben. Und dann sprechen sie auch kein Deutsch, weil wir Pflegepersonal aus dem Ausland nehmen, weil es die Österreicher nicht mehr machen. Ist das ein würdiges Sterben?“