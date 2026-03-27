Versicherungsunternehmen in Pleite gerutscht

Über der Union Select Versicherungsmakler und Vermögensberatung GmbH kreist der Pleitegeier, das Vorarlberger Unternehmen ist in finanzielle Schieflage geraten und steht mit über 100.000 Euro in der Kreide.
Über das Vermögen der Union Select Versicherungsmakler und Vermögensberatung GmbH mit Sitz in Wolfurt wurde das Konkursverfahren eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt 104.000 Euro, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 7. Mai anmelden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Susanne Manhart in Bregenz bestellt.
Über die Gründe für die Pleite besteht noch Unklarheit. Dem KSV1870 gegenüber wurden Fehler der vorherigen Unternehmensführung angegeben. Diese Angaben konnten vom KSV1870 aber bisher noch nicht überprüft werden. Es besteht keine positive Fortbestehungsprognose. Die Geschäftsführerin hat schon ihren Rücktritt erklärt.
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