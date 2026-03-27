Versicherungsunternehmen in Pleite gerutscht

Über die Gründe für die Pleite besteht noch Unklarheit. Dem KSV1870 gegenüber wurden Fehler der vorherigen Unternehmensführung angegeben. Diese Angaben konnten vom KSV1870 aber bisher noch nicht überprüft werden. Es besteht keine positive Fortbestehungsprognose. Die Geschäftsführerin hat schon ihren Rücktritt erklärt.