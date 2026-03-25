Streit beigelegt: Diskonter darf wieder öffnen

Nach nur acht Wochen musste der Ultrabillig-Diskonter Woolworth seinen Standort in Eugendorf Ende letzten Jahres schon wieder schließen. Grund war ein ungültiges Schallgutachten. Nun sind alle Ungereimtheiten beseitigt. Das Geschäft öffnete am Mittwoch wieder seine Türen.
Mehrere Monate zog sich das Prozedere um die Beschaffung der erforderlichen Dokumente zur Wiedereröffnung.
Um die Anrainer vor Lärm durch den Geschäftsbetrieb zu schützen, muss der Anlieferungsbereich nun überdacht werden und der Müllraum soll eine Einhausung erhalten.
Am Mittwoch konnte das Geschäft seine Türen nun wieder öffnen. Die behördlichen Auflagen wurden erfüllt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.