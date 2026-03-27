Antonio Banderas: „Ich war noch nie so glücklich“

Vor fast zehn Jahren kehrte er seinem Jetset-Leben und auch seinem Hollywood-Domizil den Rücken – und hat es bis heute noch keine Sekunde bereut.
In einem neuen Interview mit der „The Times“ enthüllte Antonio Banderas, dass sein beinahe tödlicher Herzinfarkt 2017 der Auslöser für die Rückkehr in seine spanische Heimatstadt Málaga war: „Er war eine wirklich ernste Warnung, die meine Sicht auf das Leben verändert hat.“ Vor seinem schweren Gesundheits-Schock war Banderas zwischen Los Angeles und seinem englischen Anwesen in Cobham gependelt.
Privatjet verkauft, Rauchen aufgegeben
Nach seiner Rückkehr in die spanische Heimat verkaufte der „Desperado“-Star als erstes seinen Privatjet und gab das Rauchen auf. In Málaga erwarb er neben mehreren Restaurants auch ein Gemeinde-Theater. Das Teatro del Soho nennt er seine größte Leidenschaft: „Mit dem Tod konfrontiert zu sein, hat mich zurückblicken lassen und mir klargemacht, dass ich tatsächlich ein Theaterschauspieler bin.“ Etwas, für das er beschloss, es sich lohnt zu leben.
„War noch nie so glücklich“
Seit der Scheidung von Melanie Griffith vor 11 Jahren ist Banderas fest mit der deutschen Finanzberaterin Nicole Kimpel liiert. Die 45-Jährige lebt mit ihm in Málaga. Sein aktuelles Leben fasst der Star so zusammen: „Ich war noch nie so glücklich.“
Im Dezember 2022 hatte Banderas gegenüber „Page Six“ seinen Herzinfarkt „eines der besten Dinge, die mit je passiert sind“ genannt: „Dadurch habe ich realisiert, dass viele Sachen, über die ich mir bis dahin jeden Tag Sorgen gemacht habe, bedeutungslos waren.“ Er erzählte weiter, dass er nach seiner Nahtoderfahrung begann, sich von „Dingen zu lösen, die ich früher für wichtig hielt, die es aber eigentlich nicht waren“. Dazu gehörte auch seine Villa in LA.
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