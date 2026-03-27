Antonio Banderas: „Ich war noch nie so glücklich“

Im Dezember 2022 hatte Banderas gegenüber „Page Six“ seinen Herzinfarkt „eines der besten Dinge, die mit je passiert sind“ genannt: „Dadurch habe ich realisiert, dass viele Sachen, über die ich mir bis dahin jeden Tag Sorgen gemacht habe, bedeutungslos waren.“ Er erzählte weiter, dass er nach seiner Nahtoderfahrung begann, sich von „Dingen zu lösen, die ich früher für wichtig hielt, die es aber eigentlich nicht waren“. Dazu gehörte auch seine Villa in LA.