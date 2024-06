Bruck/Mur verordnet sich eine Haushaltssperre

Bruck an der Mur hat erhebliche finanzielle Probleme und stößt nun scheinbar an seine Grenzen in Sachen Liquidität: „Die Stadt steht vor erheblichen Herausforderungen aufgrund ausbleibender Finanzhilfen und verzögerter Mittelzuweisungen“, heißt es in einer Aussendung Dienstagabend. Immer mehr Gemeinden würden „gegen den finanziellen Kollaps“ kämpfen.