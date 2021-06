Billig-Miete könnte Bruck teuer zu stehen kommen

Dabei gäbe es doch einiges zu besprechen. Etwa die Tatsache, dass für die 738 im Eigentum der Stadt stehenden Gemeindewohnungen seit1994 keine Index-Anpassung vorgenommen wurde. Für eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung muss man so überschaubare 121,71 an die Brucker Wohnbau (verwaltet seit 1994 die Wohnungen) überweisen. Aus Sicht der ÖVP sind den maroden Stadtkassen damit Einnahmen in Millionenhöhe entgangen.