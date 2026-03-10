Eurofighter-Causa: Prozess in Wien hat begonnen

Affäre stark politisch geprägt

Norbert Wess, Verteidiger des angeklagten früheren Luftfahrtmanagers, bezeichnete seinen Mandanten als „Technik-Freak“, der von der technischen Überlegenheit der Eurofighter überzeugt gewesen sei. In die ihm vorgeworfenen Vorgänge sei er jedoch nicht eingebunden gewesen. Wess betonte außerdem, dass die gesamte Eurofighter-Affäre stark politisch geprägt sei. Bereits kurz nach der Entscheidung der Republik für den Ankauf der Jets habe es eine regelrechte Kampagne gegen den Zuschlag gegeben. Der enorme Aufwand der Ermittlungen habe letztlich dazu geführt, dass es zu einer Anklage kommen musste, argumentierte auch der Anwalt eines der beiden Lobbyisten.