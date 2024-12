Schmiergeld? Neue Anklage in der Causa Eurofighter

Bereits Schuldspruch in München

Der leitende Verantwortliche von EADS soll durch den Abschluss von Scheinverträgen mit dem Scheinunternehmen VECTOR Aerospace LLP einen Mittelabfluss ohne Gegenleistung zum Nachteil von EADS verursacht haben, teilte die WKStA in einer Aussendung am Mittwoch mit. Dafür wurde er in Deutschland im Februar 2019 vom Amtsgericht München rechtskräftig zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt.