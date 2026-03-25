Öltanker aus Thailand passierte Straße von Hormuz

Einigen Tankern mit Lieferungen für Indien und Pakistan wurde die Durchfahrt seither erlaubt. Die sichere Durchfahrt für den thailändischen Tanker erfolgte zwei Wochen, nachdem ein unter thailändischer Flagge fahrender Massengutfrachter in der Meerenge von einem Geschoss getroffen worden war. Dabei brach ein Feuer an Bord aus und zwang die Besatzung zur Evakuierung. Dem thailändischen Außenministerium zufolge werden noch drei Besatzungsmitglieder vermisst.