Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Happy Birthday!

Pop-Superstar Lady Gaga feiert den 40. Geburtstag

Society International
28.03.2026 05:00
Porträt von Birgit Waldsam
Porträt von Emily Patek
Von Birgit Waldsam und Emily Patek

Eine Pop-Ikone feiert Geburtstag! Lady Gaga, die mit Hits wie „Born This Way“ die Musikwelt nachhaltig geprägt hat, wird 40 Jahre alt. Wir zeigen einen Blick auf ihr Leben, ihre größten Momente und warum sie viel mehr ist als „nur“ ein Superstar. 

0 Kommentare

Kaum zu glauben, aber wahr: Lady Gaga feiert heute ihren 40. Geburtstag. Geboren als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York, wurde aus ihr eine der schillerndsten, erfolgreichten und wandlungsfähigsten Frauen des internationalen Showbusiness. Vom schrillen Pop-Phänomen zur ernstzunehmenden Schauspielerin, von der Stil-Provokateurin zur gefeierten Live-Künstlerin: Gaga hat es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden und trotzdem unverwechselbar zu bleiben.

Eine Musik-Ikone feiert Geburtstag: Lady Gaga wird 40.
Eine Musik-Ikone feiert Geburtstag: Lady Gaga wird 40.(Bild: EPA/JOHN G MABANGLO)

Bereits als Kind nahm sie Klavierunterricht, trat als Teenagerin in kleinen Clubs auf. Nebenbei jobbte sie in Bars und arbeitete teilweise sogar nebenbei als Stripperin, um sich ihre Karriere zu finanzieren. Und dann wurde aus Stefani Lady Gaga. Was manche vielleicht nicht wissen: Inspiriert ist ihr Künstlername vom legendären „Queen“-Song „Radio Ga Ga“. 

Der große Aufstieg
Der ganz große Durchbruch kam 2008 mit dem Debütalbum „The Fame“, das nicht nur weltweit einschlug, sondern mit „Just Dance“ und „Poker Face“ gleich zwei Nummer-eins-Hits hervorbrachte. Schon damals war klar: Diese Künstlerin will nicht einfach nur Popmusik machen, sondern ein Gesamtkunstwerk sein. Extravagante Outfits (wir erinnern uns an das Fleisch-Kleid), spektakuläre Auftritte und ein Händchen für Ohrwürmer machten Lady Gaga innerhalb kürzester Zeit zum globalen Superstar. 

Spätestens mit dem Film „A Star is Born“ bewies Gaga, dass sie auch auf der Leinwand weit mehr kann, als gut aussehen und große Songs liefern. Für ihre Rolle an der Seite von Bradley Cooper wurde sie als Schauspielerin international gefeiert. Der Filmsong „Shallow“ wurde zu einem Welterfolg und brachte ihr unter anderem den Oscar für den besten Originalsong ein. Mit gewinnen kennt sich das Geburtstagskind aber sowieso aus – insgesamt durfte sie bereits 16 Grammys entgegennehmen. 

Lesen Sie auch:
Lily Allen zeigt sich völlig entspannt in den Dessous des italienischen Labels beim Snacken im ...
Heiße Premiere
Lily Allen verliebt in italienische Dessous
26.03.2026
neuer DAC-Kalender
Mit Manfred Baumann einen Blick in die Seele wagen
27.03.2026
Erstes Foto enthüllt!
So gespenstisch schön ist Lady Gaga in „Wednesday“
02.09.2025

Stimme gegen Gewalt
Auch abseits von Bühne und Leinwand nutzt Lady Gaga ihre Bekanntheit seit Jahren, um über schwierige Themen offen zu sprechen. Sie hat öffentlich gemacht, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hat und später an einer posttraumatischen Belastungssörung litt. Gerade weil sie ihre eigene Geschichte nicht verschweigt, gilt sie für viele Betroffene als wichtige Stimme. Mit Projekten wie „Till it Happens To You“ und ihren öffentlichen Aussagen hat sie immer mehr dazu beigetragen, das Thema Missbrauch und die Folgen davon sichtbarer zu machen. 

Ebenso groß ist ihr Einsatz für mentale Gesundheit und die LGBTQ+-Community. Mit der von ihr mitgegründeten „Born This Way“-Foundation unterstützt Lady Gaga junge Menschen dabei, eine nettere und mutigere Welt aufzubauen und mentale Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Damit zeigt Gaga seit Jahren, dass sie nicht „nur“ Pop-Ikone, sondern auch eine prominente Fürsprecherin für Sichtbarkeit, Akzeptanz und Hilfe ist. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
28.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
155.499 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
117.993 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
112.512 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1480 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1333 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Mehr Society International
Happy Birthday!
Pop-Superstar Lady Gaga feiert den 40. Geburtstag
Vorwürfe von Fernandes
Ulmens Anwälte holen jetzt zum Gegenschlag aus
Jan Delay, Bela B etc.
Promi-Männer solidarisieren sich mit Fernandes
Erfolg für TV-Star
Fernandes: Wieder Ermittlungen in Deutschland!
Sex sells wie nie!
Vermögen vervierfacht: Sydney Sweeney kassiert ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf