Pop-Superstar Lady Gaga feiert den 40. Geburtstag

Stimme gegen Gewalt

Auch abseits von Bühne und Leinwand nutzt Lady Gaga ihre Bekanntheit seit Jahren, um über schwierige Themen offen zu sprechen. Sie hat öffentlich gemacht, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hat und später an einer posttraumatischen Belastungssörung litt. Gerade weil sie ihre eigene Geschichte nicht verschweigt, gilt sie für viele Betroffene als wichtige Stimme. Mit Projekten wie „Till it Happens To You“ und ihren öffentlichen Aussagen hat sie immer mehr dazu beigetragen, das Thema Missbrauch und die Folgen davon sichtbarer zu machen.