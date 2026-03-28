Pop-Superstar Lady Gaga feiert den 40. Geburtstag

Eine Pop-Ikone feiert Geburtstag! Lady Gaga, die mit Hits wie „Born This Way“ die Musikwelt nachhaltig geprägt hat, wird 40 Jahre alt. Wir zeigen einen Blick auf ihr Leben, ihre größten Momente und warum sie viel mehr ist als „nur“ ein Superstar.
Kaum zu glauben, aber wahr: Lady Gaga feiert heute ihren 40. Geburtstag. Geboren als Stefani Joanne Angelina Germanotta in New York, wurde aus ihr eine der schillerndsten, erfolgreichten und wandlungsfähigsten Frauen des internationalen Showbusiness. Vom schrillen Pop-Phänomen zur ernstzunehmenden Schauspielerin, von der Stil-Provokateurin zur gefeierten Live-Künstlerin: Gaga hat es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden und trotzdem unverwechselbar zu bleiben.
Bereits als Kind nahm sie Klavierunterricht, trat als Teenagerin in kleinen Clubs auf. Nebenbei jobbte sie in Bars und arbeitete teilweise sogar nebenbei als Stripperin, um sich ihre Karriere zu finanzieren. Und dann wurde aus Stefani Lady Gaga. Was manche vielleicht nicht wissen: Inspiriert ist ihr Künstlername vom legendären „Queen“-Song „Radio Ga Ga“.
Der große Aufstieg
Der ganz große Durchbruch kam 2008 mit dem Debütalbum „The Fame“, das nicht nur weltweit einschlug, sondern mit „Just Dance“ und „Poker Face“ gleich zwei Nummer-eins-Hits hervorbrachte. Schon damals war klar: Diese Künstlerin will nicht einfach nur Popmusik machen, sondern ein Gesamtkunstwerk sein. Extravagante Outfits (wir erinnern uns an das Fleisch-Kleid), spektakuläre Auftritte und ein Händchen für Ohrwürmer machten Lady Gaga innerhalb kürzester Zeit zum globalen Superstar.
Spätestens mit dem Film „A Star is Born“ bewies Gaga, dass sie auch auf der Leinwand weit mehr kann, als gut aussehen und große Songs liefern. Für ihre Rolle an der Seite von Bradley Cooper wurde sie als Schauspielerin international gefeiert. Der Filmsong „Shallow“ wurde zu einem Welterfolg und brachte ihr unter anderem den Oscar für den besten Originalsong ein. Mit gewinnen kennt sich das Geburtstagskind aber sowieso aus – insgesamt durfte sie bereits 16 Grammys entgegennehmen.
Stimme gegen Gewalt
Auch abseits von Bühne und Leinwand nutzt Lady Gaga ihre Bekanntheit seit Jahren, um über schwierige Themen offen zu sprechen. Sie hat öffentlich gemacht, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt hat und später an einer posttraumatischen Belastungssörung litt. Gerade weil sie ihre eigene Geschichte nicht verschweigt, gilt sie für viele Betroffene als wichtige Stimme. Mit Projekten wie „Till it Happens To You“ und ihren öffentlichen Aussagen hat sie immer mehr dazu beigetragen, das Thema Missbrauch und die Folgen davon sichtbarer zu machen.
Ebenso groß ist ihr Einsatz für mentale Gesundheit und die LGBTQ+-Community. Mit der von ihr mitgegründeten „Born This Way“-Foundation unterstützt Lady Gaga junge Menschen dabei, eine nettere und mutigere Welt aufzubauen und mentale Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.
Damit zeigt Gaga seit Jahren, dass sie nicht „nur“ Pop-Ikone, sondern auch eine prominente Fürsprecherin für Sichtbarkeit, Akzeptanz und Hilfe ist.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.