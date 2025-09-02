Vorteilswelt
Erstes Foto enthüllt!

So gespenstisch schön ist Lady Gaga in „Wednesday“

Society International
02.09.2025 13:49
Lady Gaga verkörpert in „Wednesday“ die geheimnisvolle Lehrerin Rosamund Rotwood, die ein ...
Lady Gaga verkörpert in „Wednesday“ die geheimnisvolle Lehrerin Rosamund Rotwood, die ein dunkles Geheimnis zu haben scheint.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Das entzückt ihre kleinen Monster. Als Gaststar im 2. Teil der zweiten Staffel von „Wednesday“ sieht Lady Gaga nämlich schaurig-schön aus. 

Netflix hat endlich ein erstes Foto der 39-Jährigen, die eine mysteriöse Lehrerin von Wednesday Addams auf dem Nevermore Academy-Internat spielt, veröffentlicht. Auf X erklärte der Streamer: „Eine Vision voller Gift. Hier ist der erste Look von Lady Gaga als Rosaline Rotwood.”

Die 39-Jährige ist als eine Art altertümliches Portrait abgebildet. Sie trägt eine helle Bluse und schaut in platinblond (mit ebenfalls gebleichten Augenbrauen), roten Lippenstift und bleichen Teint über ihre Schulter, auf der „Händchen“ sitzt. Für Nicht-Kenner der Show: Die abgetrennte Hand ist ein Mitglied der Addams Family und enger Vertrauter von Wednesday.

Das erste Foto von Lady Gaga als Gaststar in der zweiten Staffel von „Wednesday“.
Das erste Foto von Lady Gaga als Gaststar in der zweiten Staffel von „Wednesday“.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Fans der Serie, die spekuliert hatten, dass Gaga die verschollene Schwester von Morticia Addams, Ophelia Frump spielen könnte, rätseln nun, welches dunkle Geheimnis die gespenstische Lehrerin Rosaline Rotwood haben könnte. Immerhin scheint sie ein inniges Verhältnis zu „Händchen“ zu haben. 

Neuer Tanz für die TikTok-Generation?
Mit der Premiere von Teil 2 der Staffel kommt es auch zu einer musikalischen Premiere. Gaga stellt ihren neuen Song „The Dead Dance“ vor, der mit in die Folge eingebaut wird.

Lesen Sie auch:
Jenna Ortega wird auch für eine dritte Staffel von „Wednesday“ zurückkehren.
Überraschung!
Staffel 3 des Netflix-Hits „Wednesday“ bestätigt
24.07.2025

Ihre Fans schwärmten in den Kommentaren über ihre Monster-Mama: „Mama ist angekommen!“ Ein weiterer schrieb: „Sie sieht so aus, als sei sie bereit, ihren Charme spielen zu lassen und zu zerstören!“ Die meisten waren vom düsteren Look hellauf begeistert: „Ah Queen, sie sieht soooo gut aus!“ 

In Staffel 1 tanzte Wednesday beim Schulball zum Song „Goo Goo Muck“ und löste damit einen weltweiten Hype aus, den Dance in Videos nachzutanzen. Ob auch Lady Gaga das vollbringen wird? Man darf jedenfalls gespannt sein. 

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
