So gespenstisch schön ist Lady Gaga in „Wednesday“

Fans der Serie, die spekuliert hatten, dass Gaga die verschollene Schwester von Morticia Addams, Ophelia Frump spielen könnte, rätseln nun, welches dunkle Geheimnis die gespenstische Lehrerin Rosaline Rotwood haben könnte. Immerhin scheint sie ein inniges Verhältnis zu „Händchen“ zu haben.

Neuer Tanz für die TikTok-Generation?

Mit der Premiere von Teil 2 der Staffel kommt es auch zu einer musikalischen Premiere. Gaga stellt ihren neuen Song „The Dead Dance“ vor, der mit in die Folge eingebaut wird.