Nach Stichattacke auf Mama Sohn nicht schuldfähig

Ein 16-Jähriger, der in Pasching mit einem Messer auf seine Mutter und Schwester losgegangen war, dürfte straffrei bleiben. Laut einem Gutachten von Psychiaterin Adelheid Kastner leidet der junge Mann an einer schweren Form von Schizophrenie. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb eine Unterbringung in einer Anstalt beantragt.
Es waren wilde Szenen, die sich am 15. Juni 2025 in einem Einfamilienhaus in Pasching abgespielt hatten: Ein psychisch angeschlagener Teenager, der offenbar seine Medikamente nicht eingenommen hatte, ging zunächst mit einem Stanleymesser auf seine Mutter los. Die 43-Jährige erlitt zahlreiche Schnitte und Stiche am Hinterkopf, im Nacken sowie an Schultern und Armen.
Messer entrissen
Die jüngere Schwester (13) eilte der Mama zu Hilfe, wurde dabei aber auch selbst an Kopf und Schultern verletzt. Beiden gemeinsam gelang es, dem Tobenden die Klinge zu entreißen. Der 16-Jährige ließ sich aber nicht besänftigen, eilte in die Küche, schnappte sich ein Fleischmesser und stach erneut zu. Eine aufmerksam gewordene Nachbarin alarmierte die Polizei.
Der Teenager ergriff dann zu Fuß die Flucht. Eine Großfahndung war die Folge. Die Verletzten wurden nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort in Spitäler gebracht, der 16-Jährige etwa zwei Stunden später festgenommen.
Zweifacher Mordversuch
Am 1. April muss sich der junge Mann nun vor Gericht verantworten. Obwohl es sich bei dem ihm vorgeworfenen Delikt um zweifachen Mordversuch handelt, wird er aufgrund einer Schuldunfähigkeit straffrei davonkommen. Denn Gutachterin Adelheid Kastner diagnostizierte eine schwere Form der Schizophrenie bei ihm. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb einen Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt.
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