Nach Stichattacke auf Mama Sohn nicht schuldfähig

Zweifacher Mordversuch

Am 1. April muss sich der junge Mann nun vor Gericht verantworten. Obwohl es sich bei dem ihm vorgeworfenen Delikt um zweifachen Mordversuch handelt, wird er aufgrund einer Schuldunfähigkeit straffrei davonkommen. Denn Gutachterin Adelheid Kastner diagnostizierte eine schwere Form der Schizophrenie bei ihm. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb einen Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt.