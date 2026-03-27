Golser punkten mit Alkoholreduktionsanlage

Problem: Zucker da, Geschmack aber noch nicht

Der Klimawandel bringt es aber mit sich, dass die Traubenreife immer früher eintritt, was dazu führt, dass hohe Alkoholgehalte in Weinen zunehmend zur Norm werden. „Oft ist die Zuckerreife der Trauben nicht gleichzusetzen mit der physiologischen oder aromatischen Reife, die man für einen guten Wein braucht“, weiß der Golser. Heißt: Die Zuckerreife ist längst erreicht, für den Geschmack müssen die Trauben aber noch hängen bleiben. Nachdem Zucker später in Alkohol umgewandet wird, sind schwere Weine vorprogrammiert. Hier kommt die Alkoholreduktionsanlage „GoLow“ ins Spiel.