72-Jähriger belieferte Dealer-Pärchen mit Drogen

Pensionist belieferte sie mit Drogen

Doch dem nicht genug. Wie sich herausstellte, wurden die beiden von einem 72-jährigen Klagenfurter mit Kokain beliefert. „Er konnte am 18. März an seiner Wohnadresse festgenommen werden“, heißt es weiter. Dem 72-Jährigen konnte im Zeitraum von Sommer 2025 bis Anfang 2026 der gewinnbringende Verkauf von rund 800 Gramm Kokain an zumindest zehn Abnehmer nachgewiesen werden.