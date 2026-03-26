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Im großen Stil

72-Jähriger belieferte Dealer-Pärchen mit Drogen

Kärnten
26.03.2026 13:46
Für drei Drogendealer klickten die Handschellen
Für drei Drogendealer klickten die Handschellen(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Schlag gegen die Drogenszene ist der Kärntner Polizei gelungen. Ein Pärchen dealte im großen Stil mit Kokain und verkaufte die Drogen unter anderem auch am Weihnachtsmarkt aus einem Verkaufsstand weiter. Bezogen wurden die Suchtmittel von einem 72-jährigen Pensionisten. Nun klickten die Handschellen! 

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Seit September 2025 sind die Kriminalermittler dem Pärchen schon an den Fersen. Eine Kroatin (39) und ein Kärntner (49) stehen im Verdacht, größere Mengen Kokain in Klagenfurt an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft zu haben. 

„Die Frau soll das Kokain zudem auch im Zuge eines Weihnachtsmarktes aus einem Verkaufsstand heraus vertrieben haben“, teilt die Polizei mit. Am 5. März klickten nun die Handschellen. Die beiden wurden an zwei verschiedenen Wohnadressen in Klagenfurt und St. Veit aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen.

Pensionist belieferte sie mit Drogen
Doch dem nicht genug. Wie sich herausstellte, wurden die beiden von einem 72-jährigen Klagenfurter mit Kokain beliefert. „Er konnte am 18. März an seiner Wohnadresse festgenommen werden“, heißt es weiter. Dem 72-Jährigen konnte im Zeitraum von Sommer 2025 bis Anfang 2026 der gewinnbringende Verkauf von rund 800 Gramm Kokain an zumindest zehn Abnehmer nachgewiesen werden.

Paar fungierte als Subdealer
Der Pensionist war teilweise geständig. „Die 39-Jährige und der 49-Jährige fungierten als sogenannte Subdealer für den 72-Jährigen. Das Kokain wurde von diesem in der gemeinsamen Wohnung des Pärchens gelagert und vom 49-Jährigen für den Weiterverkauf aufbereitet und abgepackt.“

Als Gegenleistung erhielten die beiden Kokain für den Eigenkonsum sowie eine Beteiligung am Verkaufserlös. Ihnen konnte der Verkauf von etwa150 Gramm Kokain an Abnehmer aus Klagenfurt, Klagenfurt-Land sowie den Bezirken St. Veit an der Glan und Villach-Land nachgewiesen werden.

Alle drei Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

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