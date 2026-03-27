Darum kann Giants-Risiko viel Freude bereiten!

Mit dem Auswärtsspiel in Prag starten die Grazer Giants am Sonntag (15) in die neue AFL-Saison. Mit den Vienna Knights sowie dem ungarischen Team aus Fehervar mischen zwei neue Vereine in der höchsten Football-Liga mit. Österreichs Ex-Teamchef Max Sommer mit einem Ausblick auf das kommende Eierlaberl-Spieljahr.