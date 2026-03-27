Darum kann Giants-Risiko viel Freude bereiten!

Mit dem Auswärtsspiel in Prag starten die Grazer Giants am Sonntag (15) in die neue AFL-Saison. Mit den Vienna Knights sowie dem ungarischen Team aus Fehervar mischen zwei neue Vereine in der höchsten Football-Liga mit. Österreichs Ex-Teamchef Max Sommer mit einem Ausblick auf das kommende Eierlaberl-Spieljahr.
Letztes Jahr führte Sommer Österreich zum Europameistertitel, dann gab er seinen Rücktritt bekannt. Dem Footballsport ist der Grazer aber noch immer verbunden. Der Steirer begleitet das Profiteam der Vikings als Berater und betreibt eine Quarterback-Schule für heimische Talente.
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