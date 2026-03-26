Kindergartenpersonal: Land rechtfertigt Vorgehen

Sowohl die Sozialdemokraten als auch die Grünen schlugen jüngst Alarm, als bekannt wurde, dass das Land bei der Förderung von Kindergartenpersonal auf die Bremse steigen will. Nun rechtfertigte sich die zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP): Die vorläufigen Zahlen der jährlichen Statistikerhebung würden zeigen, dass die Kinderanzahl in den Kindergärten im Vergleich zum Vorjahr um 55 Kinder und die wöchentlichen Anwesenheitsstunden der Kids um insgesamt rund 2100 Stunden gesunken sind. Gleichzeitig sei der Personaleinsatz – gesamthaft betrachtet – um rund 2100 Stunden pro Woche gestiegen, was mehr als 50 Vollzeitäquivalenten entspreche. Das ermögliche einen Betreuungsschlüssel von durchschnittlich 1:5. „Ein Wert, der im Bundesländervergleich und aus pädagogischer Sicht als sehr gut gilt“, heißt es dazu vom Land. Die durchschnittliche Gruppengröße liege somit aktuell bei 16,8 Kindern und damit deutlich unter der maximalen Gruppengröße von 23 Kindern (ausgenommen Inklusionsgruppen).