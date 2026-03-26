Wie es jetzt mit dem Neuen Rathaus weitergeht

Raumkonzept wird ausgearbeitet

Die Sanierung selbst ist als mehrjähriges Projekt angelegt und soll in mehreren Phasen umgesetzt werden. Bis 2027 ist zunächst die Ausarbeitung eines Raum- und Funktionskonzepts vorgesehen. Dieses soll klären, wie das Gebäude künftig genutzt wird und welche Anforderungen an die Infrastruktur gestellt werden. Darauf aufbauend sollen bis spätestens 2028 die architektonischen und technischen Planungen erfolgen. Parallel dazu sind Genehmigungsverfahren sowie die Vorbereitung von Ausschreibungen für die Bauleistungen vorgesehen.