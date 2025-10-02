Budget-Schock: Linz steht vor 70-Millionen-Loch

ÖVP kritisiert fehlende Transparenz

Die ÖVP übte bei der Sitzung scharfe Kritik an der Finanzpolitik der SPÖ. Vizebürgermeister Martin Hajart spricht von einem grundlegenden Problem: „Mit der heutigen Präsentation von SPÖ-Finanzreferent Gegenhuber wurde ein erster Schritt gemacht. Wir erleben aber leider nach wie vor das Gegenteil von verantwortungsvoller Budgetpolitik.“ Besonders stößt sich die Linzer Volkspartei an der fehlenden Gesamtübersicht. Laut Hajart sei der „aktuelle Schuldenstand von 916 Millionen Euro nur die halbe Wahrheit“. Nicht berücksichtigt worden seien die Verbindlichkeiten der ausgegliederten GmbHs, die wesentlich zum finanziellen Risiko beitragen. „Wenn man eine Sanierung des Budgets anstrebt, muss man aber der ganzen Wahrheit ins Auge blicken – und nicht immer nur einen Teil darstellen,“ so Hajart.