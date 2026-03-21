Salzburger Festspiele werden zum Fall für Anwälte

Das Aus von Markus Hinterhäuser als Intendant der Salzburger Festspiele ist fix. Die Frage ist nur, wie teuer es wird. Der 67-Jährige hat seine Anwälte eingeschaltet. Er will mindestens bis zur vertraglichen Ausstiegsfrist 2029 die künstlerische Spitze des Festivals bleiben. Das Kuratorium rund um Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht das anders. Nun wird verhandelt. Wie die Gespräche ausgehen, soll spätestens im April klar sein. Für die Posten der Intendanz und auch der Festspielpräsidentin werden jedenfalls Ausschreibungen vorbereitet.