Schauspielerin Karajan zog in Café Blicke auf sich

Wundern darüber brauchte sich das anwesende Publikum nicht, stand der Abend doch unter dem Motto „Grenzgängerinnen“. Die besagten Grenzen wurden im Laufe des Abends auch kulinarisch ausgelotet. Gereicht wurden kreative Häppchen. Tänzerinnen Farah Deen und Olivia Mitterhuemer performten am Tresen, und Pianist Florian Reider sorgte für die musikalische Untermalung.