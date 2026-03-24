Schauspielerin Karajan zog in Café Blicke auf sich

Wer glaubt, Café-Besuche seien langweilig, der wurde am Dienstagabend eines Besseren belehrt. Das 220 Grad am Standort Rupertinum verwandelte sich nämlich zum Varieté. Anlass war eine Veranstaltung im Rahmen des Kunst- und Kulinarikfestivals „Eat&Meet“.
Bereits am Eingang wurde man von den fesch gekleideten „Showgirls“ empfangen. Oder genauer gesagt, von den Kellnerinnen und Kellnern des Cafés, die an dem Abend ihre Alltagsarbeitskleidung gegen Netzstrümpfe und glitzernde Corsagen eintauschten.
Ihnen gleich tat es auch Schauspielerin und Tochter von Osterfestspielgründer Herbert Von Karajan, Isabel Karajan. Die 65-Jährige bewies nicht nur optisch Mut zum knappen Bühnenoutfit, sondern trug auch noch schlüpfrige Texte vor.
Von „bezipfelten Männern“ und „begipfelten Bergen“
„Auf den lieben Gott, der die Berge hat begipfelt, die Männer hat bezipfelt, die Frauen hat gespalten, mög er uns diesen Tropfen erhalten!“, war nur einer der von der Schauspielerin vorgetragenen derben Trinksprüche.
Wundern darüber brauchte sich das anwesende Publikum nicht, stand der Abend doch unter dem Motto „Grenzgängerinnen“. Die besagten Grenzen wurden im Laufe des Abends auch kulinarisch ausgelotet. Gereicht wurden kreative Häppchen. Tänzerinnen Farah Deen und Olivia Mitterhuemer performten am Tresen, und Pianist Florian Reider sorgte für die musikalische Untermalung.
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