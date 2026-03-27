Was Sie wissen müssen: „Das Rheingold“ von Wagner

Handlung: Tief im Rhein hüten drei Rheintöchter ein magisches Gold. Wer daraus einen Ring schmiedet und dafür auf die Liebe verzichtet, bekommt die Weltherrschaft. Der Zwerg Alberich nimmt den Deal an. Die Götter oben haben inzwischen ihr eigenes Problem: Wotan hat die Riesen Fasolt und Fafner mit dem Bau der Burg Walhall beauftragt. Ihr Lohn: Wotans Schwägerin Freia. Halbgott Loge findet einen Ausweg: Alberichs Rheingold. Wotan und Loge steigen hinab nach Nibelheim, überlisten Alberich mithilfe eines Zauberhelms, mit dem er seine Gestalt wechseln kann, und klauen Ring und Schatz. Alberich verflucht den Ring: Wer ihn besitzt, soll daran zugrunde gehen. Die Riesen nehmen den Schatz anstelle Freia, streiten darüber, und Fafner erschlägt Fasolt. So ziehen nicht nur die Götter, sondern auch der Fluch auf Walhall ein.