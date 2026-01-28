Was Sie wissen müssen: Giulio Cesare von Händel

Handlung: Nach dem Sieg über Pompejus marschiert Cäsar nach Ägypten und bekommt zur Begrüßung statt Blumen den abgeschlagenen Kopf seines Gegners serviert. Entsetzt schwört er Vergeltung, gemeinsam mit Cornelia, Pompejus’ Witwe, und ihrem Sohn Sextus. Während sie Rache wollen, nutzt Kleopatra das Chaos für ihren Aufstieg: Sie will allein regieren, doch ihr Bruder und Mitregent Tolomeo blockiert den Thron. Also setzt sie auf Cäsar als politischen Joker, tarnt sich als „Lydia“ und zieht ihn auf ihre Seite. Es folgen Anschläge, Fluchten und Ränkespiele: Cäsar entkommt, gilt zeitweise als tot, und Kleopatra landet in Gefangenschaft. Doch Cäsar befreit sie und gemeinsam stürzen sie Tolomeo. Den erledigt Sextus, damit auch Pompejus’ Mord nicht ungesühnt bleibt. Macht neu verteilt, Liebe inklusive.