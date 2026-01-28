Was Sie wissen müssen: Giulio Cesare von Händel

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Giulio Cesare“ von Georg Friedrich Händel im Salzburger Landestheater.
Worum geht’s? Das Salzburger Landestheater zeigt heute (28.01.) den Sandalenfilm unter den Opern. Frei nach historischem Vorbild erzählt „Giulio Cesare“, wie Kleopatra einen Herrscher erobert und zudem mit Charme, Kalkül und Timing die Machtverhältnisse eines ganzen Landes verschiebt. Hier wird Verführung zur Staatskunst und Weltpolitik zur Herzensangelegenheit.
Handlung: Nach dem Sieg über Pompejus marschiert Cäsar nach Ägypten und bekommt zur Begrüßung statt Blumen den abgeschlagenen Kopf seines Gegners serviert. Entsetzt schwört er Vergeltung, gemeinsam mit Cornelia, Pompejus’ Witwe, und ihrem Sohn Sextus. Während sie Rache wollen, nutzt Kleopatra das Chaos für ihren Aufstieg: Sie will allein regieren, doch ihr Bruder und Mitregent Tolomeo blockiert den Thron. Also setzt sie auf Cäsar als politischen Joker, tarnt sich als „Lydia“ und zieht ihn auf ihre Seite. Es folgen Anschläge, Fluchten und Ränkespiele: Cäsar entkommt, gilt zeitweise als tot, und Kleopatra landet in Gefangenschaft. Doch Cäsar befreit sie und gemeinsam stürzen sie Tolomeo. Den erledigt Sextus, damit auch Pompejus’ Mord nicht ungesühnt bleibt. Macht neu verteilt, Liebe inklusive.
Angeberwissen für die Pause: Die Oper ist ein frühes Beispiel für ein Bootleg-Phänomen: Aufgrund ihres großen Erfolgs kursierten schon kurz nach der Uraufführung Taschenpartituren und Abschriften, teils ohne offizielle Autorisierung. Barocke Viralität, bevor es das Wort dafür gab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.