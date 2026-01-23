Was Sie wissen müssen: Die Zauberflöte von Mozart

Handlung: Prinz Tamino wird von einer Riesenschlange verfolgt, von drei Damen gerettet und von deren Chefin, der Königin der Nacht, mit einem Auftrag betraut: Er soll ihre entführte Tochter Pamina aus den Händen Sarastros befreien. Zur Unterstützung erhält er eine Zauberflöte und den tollpatschigen Vogelfänger Papageno an die Seite. Im Reich Sarastros angekommen, soll der mittlerweile über beide Ohren verliebte Tamino Aufnahmeprüfungen bestehen und vor allem: schweigen. Die erste Beziehungskrise ist gesetzt, und dann mischt sich auch noch Paminas Mutter mit einem Mordauftrag ein. Parallel stolpert Papageno durch sein eigenes Liebesabenteuer. Er will keine Prüfungen, nur Papagena. Die wird ihm erst gezeigt, dann wieder entzogen, als Motivation, sich zu „bewähren“. Tamino und Pamina finden schließlich wieder zusammen und bestehen die letzten Prüfungen gemeinsam. Sarastros Welt siegt, die Königin der Nacht geht unter.