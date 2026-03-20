Was Sie wissen müssen: „Amerika“ von Franz Kafka

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Amerika“ vonFranz Kafka im Salzburger Landestheater.
Worum geht’s? Das Salzburger Landestheater zeigt heute ein nüchternes Erwachen aus dem American Dream. Die Flucht eines jungen Mannes in die Neue Welt wird zum Albtraum, welchen Kafka ironischerweise seinen einzigen „heiteren“ Roman nannte.
Handlung: Karl Roßmann, sechzehn, wird von seinen Eltern nach Amerika verschifft, weil er das Dienstmädchen verführt hat. Oder sie ihn. In New York nimmt ihn ein reicher Onkel auf, bis Karl einen Abend bei dem falschen Freund verbringt und der Onkel ihn dafür prompt vor die Tür setzt. Auf sich allein gestellt, landet er als Liftboy in einem Grandhotel, wo er trotz tadelloser Arbeit durch eine Intrige entlassen wird. Zusammen mit zwei Vagabunden schlägt er sich durch, gerät in das Haus einer mysteriösen Frau, wird ausgenutzt und weitergejagt. Am Ende bewirbt er sich beim „Naturtheater von Oklahoma“, einer schillernden Truppe, die angeblich jeden aufnimmt, keine Fragen stellt und vielleicht, endlich, Zuflucht bietet. Karl kommt nie an, da Kafka den Roman nicht vollendete.
Angeberwissen für die Pause: Kafka hat Amerika nie besucht. Sein USA-Bild stammt aus Reiseberichten und Zeitungsartikeln. Deshalb hält die Freiheitsstatue bei Kafka statt einer Fackel ein Schwert. Das Manuskript veröffentlichte Kafkas Freund Max Brod postum gegen dessen Willen. Brod war gleichzeitig Kafkas erster Biograf und behauptet, Kafka hätte vorgehabt, Karl ein Happy End zu gönnen.
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