Was Sie wissen müssen: „Amerika“ von Franz Kafka

Handlung: Karl Roßmann, sechzehn, wird von seinen Eltern nach Amerika verschifft, weil er das Dienstmädchen verführt hat. Oder sie ihn. In New York nimmt ihn ein reicher Onkel auf, bis Karl einen Abend bei dem falschen Freund verbringt und der Onkel ihn dafür prompt vor die Tür setzt. Auf sich allein gestellt, landet er als Liftboy in einem Grandhotel, wo er trotz tadelloser Arbeit durch eine Intrige entlassen wird. Zusammen mit zwei Vagabunden schlägt er sich durch, gerät in das Haus einer mysteriösen Frau, wird ausgenutzt und weitergejagt. Am Ende bewirbt er sich beim „Naturtheater von Oklahoma“, einer schillernden Truppe, die angeblich jeden aufnimmt, keine Fragen stellt und vielleicht, endlich, Zuflucht bietet. Karl kommt nie an, da Kafka den Roman nicht vollendete.