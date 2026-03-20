Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landestheater Salzburg

Was Sie wissen müssen: „Amerika“ von Franz Kafka

Salzburg
20.03.2026 11:30
Larissa Schütz liefert für Besucher einen Theater-Schnellcheck.
Larissa Schütz liefert für Besucher einen Theater-Schnellcheck.(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Amerika“ vonFranz Kafka im Salzburger Landestheater.

0 Kommentare

Worum geht’s? Das Salzburger Landestheater zeigt heute ein nüchternes Erwachen aus dem American Dream. Die Flucht eines jungen Mannes in die Neue Welt wird zum Albtraum, welchen Kafka ironischerweise seinen einzigen „heiteren“ Roman nannte.

Handlung: Karl Roßmann, sechzehn, wird von seinen Eltern nach Amerika verschifft, weil er das Dienstmädchen verführt hat. Oder sie ihn. In New York nimmt ihn ein reicher Onkel auf, bis Karl einen Abend bei dem falschen Freund verbringt und der Onkel ihn dafür prompt vor die Tür setzt. Auf sich allein gestellt, landet er als Liftboy in einem Grandhotel, wo er trotz tadelloser Arbeit durch eine Intrige entlassen wird. Zusammen mit zwei Vagabunden schlägt er sich durch, gerät in das Haus einer mysteriösen Frau, wird ausgenutzt und weitergejagt. Am Ende bewirbt er sich beim „Naturtheater von Oklahoma“, einer schillernden Truppe, die angeblich jeden aufnimmt, keine Fragen stellt und vielleicht, endlich, Zuflucht bietet. Karl kommt nie an, da Kafka den Roman nicht vollendete.

Lesen Sie auch:
Links die Komische Oper Berlin, rechts das Salzburger Festspielhaus. Beide sind sie ...
Krone Plus Logo
Berlin und Salzburg
Wie sich Sanierung einer Oper in die Länge zieht
19.03.2026
Krone Plus Logo
Salzburger Festspiele
„Ich hoffe auf Verbleib von Markus Hinterhäuser“
11.03.2026

Angeberwissen für die Pause: Kafka hat Amerika nie besucht. Sein USA-Bild stammt aus Reiseberichten und Zeitungsartikeln. Deshalb hält die Freiheitsstatue bei Kafka statt einer Fackel ein Schwert. Das Manuskript veröffentlichte Kafkas Freund Max Brod postum gegen dessen Willen. Brod war gleichzeitig Kafkas erster Biograf und behauptet, Kafka hätte vorgehabt, Karl ein Happy End zu gönnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.03.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.575 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.159 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.559 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1956 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
1417 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf