Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schumann-Vorschlag

Ärztekammer gegen „staatliche Preisvorschriften“

Vorarlberg
04.03.2026 14:25
Ärztekammerpräsident Burkhard Walla (Mitte) mit seinen Kurienobleuten Hermann Blaßnig und ...
Ärztekammerpräsident Burkhard Walla (Mitte) mit seinen Kurienobleuten Hermann Blaßnig und Alexandra Rümmele-Waibel.(Bild: Ärztekammer für Vorarlberg (Fotograf: Darko Todorovic))
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die von Gesundheitsministerin Korinna Schumann vorgeschlagene Begrenzung der Wahlarzthonorare stößt in der Vorarlberger Ärztekammer naturgemäß auf Kritik: „Die erneuten Angriffe auf das Wahlarztsystem sind populistisch und lösen die strukturellen Probleme im Gesundheitssystem in keiner Weise“, meint Präsident Burkhard Walla.

0 Kommentare

Kritik kommt auch von Alexandra Rümmele-Waibel, Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte: „Staatliche Reglementierungen des Wahlarztsystems werden keine einzige zusätzliche Kassenstelle schaffen.“ Man könne die oft langen Wartezeiten bei den ausgelasteten Kassenärzten nicht verkürzen, indem man das Wahlarztsystem schwächt. „Wahlärzte in Vorarlberg sind seit Langem systemrelevant und aus der flächendeckenden Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nicht mehr wegzudenken.“ Mit der nun angedachten Deckelung der Honorare würde man das gesamte System weiter schwächen.

„Staatliche Preisvorschriften braucht es nicht“
Walla und Rümmele-Waibel weisen auch den von Ministerin Schumann erhobenen Vorwurf der Intransparenz bei den Wahlarzt-Tarifen zurück. Wahlärzte in Vorarlberg würden ihre Honorare den Patienten vor einer Untersuchung klar kommunizieren. Zusätzlich ist seit vielen Jahren auf der Website der Vorarlberger Ärztekammer ein Katalog mit Empfehlungstarifen veröffentlicht, der für die gesamte Bevölkerung einsehbar ist. Transparenz sei also gegeben, staatliche Preisvorschriften brauche es nicht. Außerdem wäre es ein massiver Eingriff, wenn man einem freien Beruf seitens des Staates seine zulässigen Honorare vorschreibt.

Kassenstellen sollen gestärkt werden
Der Präsident und die Kurienobfrau fordern stattdessen, dass der Bund und die Sozialversicherungsträger das Kassensystem durch mehr Kassenstellen stärken sollen. Dies soll durch attraktive Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie erfolgen. „Es braucht Investitionen in die medizinische Versorgung der Vorarlberger Bevölkerung und keine Reglementierungen und Deckelungen“, resümiert Rümmele-Waibel. Gefordert sei eine sachliche Diskussion über nachhaltige Strukturreformen anstelle von Debatten über Honorarbegrenzungen, die dem System mehr schaden als nützen, ergänzt Walla. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
04.03.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 10°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 15°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
0° / 11°
Symbol heiter
Feldkirch
0° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
444.489 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.008 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
356.369 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3504 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
1990 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1790 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Vorarlberg
Schumann-Vorschlag
Ärztekammer gegen „staatliche Preisvorschriften“
Konjunkturstudie
Der Vorarlberger Handel erholt sich nur langsam
Krone Plus Logo
Weltcup in Erzurum
Doppelolympiasieger in Ostanatolien auf Punktejagd
Grünes Licht vom Land
Volksbegehren gegen Geburtenstationsschließung
Autobahn-Nickerchen
Lenker schlief seinen Rausch am Pannenstreifen aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf