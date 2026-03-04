Ärztekammer gegen „staatliche Preisvorschriften“

„Staatliche Preisvorschriften braucht es nicht“

Walla und Rümmele-Waibel weisen auch den von Ministerin Schumann erhobenen Vorwurf der Intransparenz bei den Wahlarzt-Tarifen zurück. Wahlärzte in Vorarlberg würden ihre Honorare den Patienten vor einer Untersuchung klar kommunizieren. Zusätzlich ist seit vielen Jahren auf der Website der Vorarlberger Ärztekammer ein Katalog mit Empfehlungstarifen veröffentlicht, der für die gesamte Bevölkerung einsehbar ist. Transparenz sei also gegeben, staatliche Preisvorschriften brauche es nicht. Außerdem wäre es ein massiver Eingriff, wenn man einem freien Beruf seitens des Staates seine zulässigen Honorare vorschreibt.