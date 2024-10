Apotheker wollen impfen und Labortests anbieten

Arzneimittel-Engpässe ausgleichen

Zum Thema Medikamentenengpässe, berichtet Mursch-Edlmayr, dass die Lager in den Apotheken in Eigenverantwortlichkeit der Betreiber gut gefüllt seien. Trotzdem sei es in bei vielen Arzneimitteln nicht möglich, die Nachfrage lückenlos zu gewährleisten. Verantwortlich dafür ist ein zugrunde liegendes Problem – selbst bei Produktion in Österreich und der EU gelten Wettbewerbsbedingungen am Weltmarkt. Dies kann nur auf politischer Ebene gelöst werden.