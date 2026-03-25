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Spritpreisbremse: Kommt nun spürbare Entlastung?

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25.03.2026 13:51
Minimale Hoffnung: Grünen stimmen Spritpreisbremse zu.
Minimale Hoffnung: Grünen stimmen Spritpreisbremse zu.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Die Preise an den Zapfsäulen kennen seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Jetzt kommt die Spritpreisbremse. Auch die Grünen haben nun zugestimmt, jedoch mit klaren Bedenken. Ist dies der richtige Schritt, um den Preisdruck zu mindern? Was halten Sie von den Maßnahmen der Regierung?

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Die Bundesregierung will eingreifen, sollten die Preise von Diesel oder Benzin über einen Zeitraum von zwei Monaten um mehr als 30 Prozent steigen. Geplant sind eine vorübergehende Senkung der Mineralölsteuer und eine Deckelung der Margen für Raffinerien und Tankstellen. Das soll die Autofahrer um bis zu zehn Cent pro Liter entlasten.

Leonore Gewessler, Klubobfrau der Grünen, mahnt, dass die Menschen nicht im Stich gelassen werden dürfen, fordert aber gleichzeitig ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Sie bemängelt, dass die Maßnahmen zu spät greifen und das eigentliche Problem völlig ausblenden: Die Teuerung bei E-Autos und dem Klimaticket.

Ist die Spritpreisbremse der richtige Weg, um den Druck von den Pendlern und Familien zu nehmen? Reichen zehn Cent Ersparnis aus, um die Haushaltskassen spürbar zu entlasten? Welche weiteren Maßnahmen würden Sie sich wünschen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

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