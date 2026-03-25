Spritpreisbremse: Kommt nun spürbare Entlastung?

Die Preise an den Zapfsäulen kennen seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Jetzt kommt die Spritpreisbremse. Auch die Grünen haben nun zugestimmt, jedoch mit klaren Bedenken. Ist dies der richtige Schritt, um den Preisdruck zu mindern? Was halten Sie von den Maßnahmen der Regierung?