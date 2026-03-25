Bauarbeiter von 150-Kilo-Wand getroffen 

Auf einer Baustelle in Nüziders ist am Mittwochnachmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Eine massive Wandschalung hatte sich gelöst und den Arbeiter getroffen. Er wurde mit Blessuren unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.
Zugetragen hat sich der unglückliche Vorfall gegen 13 Uhr auf einem Baustellengelände. Während der Arbeiten löste sich aus bislang unbekannter Ursache eine mit einem Baukran gesicherte, fast 150 Kilogramm schwere Schalungswand. Das massive Element traf fatalerweise einen 61-jährigen türkischen Arbeiter mit voller Wucht.
Ins Spital eingeliefert
Trotz vorschriftsmäßig getragener Schutzausrüstung zog sich der Mann bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.
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