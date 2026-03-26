Traum vom edlen Porsche endet nun vor Gericht

Alles nur ein Missverständnis?

Vor dem Landesgericht Feldkirch endete die Geschichte dann allerdings weniger glamourös: Statt PS zählten plötzlich Paragraphen. Der Angeklagte versuchte sich mit einer eher ungewöhnlichen Erklärung: Er sei ebenso wie der Verkäufer Hundehalter gewesen, man habe sich über die Vierbeiner unterhalten – und am Ende des Gesprächs hätte er einen Zettel unterschrieben.