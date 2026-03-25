Prügel-Polizist wegen Körperverletzung verurteilt

Acht Monate Haft für Schläger-Polizisten

Eine Entschuldigung des rabiaten Polizisten nimmt er nicht an. „Wären die anderen Beamten nicht eingeschritten, säße ich heute womöglich gar nicht mehr hier.“ In seinem Plädoyer spricht der Verteidiger des Beamten von einem „einmaligen Fehlverhalten“ in einer ansonsten „makellosen Karriere“ seines Mandanten und plädiert deshalb für ein mildes Urteil. Staatsanwältin Karin Dragosits sieht das anders – zu schwer wiegen die Vorwürfe. Am Ende schließt sich das Gericht ihr an. Das nicht rechtskräftige Urteil: schuldig im Sinne der Anklage. Acht Monate bedingte Haft, dazu 2160 Euro Geldstrafe und 1000 Euro Schmerzensgeld für das Opfer.