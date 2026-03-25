Wer Schaukasten-Vandalen kennt, kassiert 500 Euro

FP hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Grabmayr reagierte umgehend: Montag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Gleichzeitig greift man zu einem bereits bewährten Mittel – einer Ergreiferprämie. 500 Euro gibt es für Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen. Wer etwas beobachtet, soll die Polizei verständigen, Beweisfotos machen und sich per Email an bezirk-linz@fpoe.at melden. In den letzten Jahren hat sich dieses Vorgehen bewährt: So konnte im September 2021 nach Hinweisen aus der Bevölkerung eine Plakat-Vandalin in Linz aus dem Umfeld der SPÖ-Studentenorganisation erwischt werden.