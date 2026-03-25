Wer Schaukasten-Vandalen kennt, kassiert 500 Euro

Beschmierte und beschädigte Schaukästen sorgen in Linz seit Jahren immer wieder für Ärger. Auch zuletzt kam es erneut zu mehreren Vorfällen. Die FPÖ reagiert nun mit einem Schritt, der bereits früher für Aufmerksamkeit – und auch für Erfolg – gesorgt hat. Für Hinweise wird eine „Ergreiferprämie“ geboten.
„Das ist kein Zufall mehr, sondern eine systematische Sachbeschädigung politischer Infrastruktur“ – mit klaren Worten meldet sich FP-Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr nach einer Serie von Vandalenakten zu Wort. In den vergangenen Tagen seien mehrere Schaukästen der Linzer Freiheitlichen wieder einmal mit Pickerln beklebt, beschmiert und teils massiv verunreinigt worden.
FP hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung
Grabmayr reagierte umgehend: Montag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Gleichzeitig greift man zu einem bereits bewährten Mittel – einer Ergreiferprämie. 500 Euro gibt es für Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen. Wer etwas beobachtet, soll die Polizei verständigen, Beweisfotos machen und sich per Email an bezirk-linz@fpoe.at melden. In den letzten Jahren hat sich dieses Vorgehen bewährt: So konnte im September 2021 nach Hinweisen aus der Bevölkerung eine Plakat-Vandalin in Linz aus dem Umfeld der SPÖ-Studentenorganisation erwischt werden.
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