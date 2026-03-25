Oberbank fixiert Nachfolge für Franz Gasselsberger

Die Rochade gilt als gut vorbereitet und dürfte schon länger geplant gewesen sein – die „Krone“ berichtete bereits. Seiter ist seit 2006 in der Oberbank tätig und gehört seit 2020 der Geschäftsleitung an. Er ist schwerpunktmäßig für das Firmenkundengeschäft und den deutschen Markt zuständig. „Es war uns wichtig, dass wir diese Position mit einem erfahrenen Vorstandsmitglied aus den eigenen Reihen besetzen“, kommentiert Aufsichtsrat-Vorsitzender Andreas König die Bestellung Seiters. Der Vertrag des neues Generaldirektors läuft bis Ende September 2028.