Bankenchef: „Regierenden fehlt Problembewusstsein“

Der Regierung fehle es an Problembewusstsein, kritisiert Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger im „Krone“-Gespräch. An einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters mit Begleitmaßnahmen führt für ihn „kein Weg vorbei“. Und die hohe Inflation hat für den Bankenchef einen eindeutigen Grund.