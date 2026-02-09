Oberbank-Chef Gasselsberger tritt vorzeitig ab

Generationswechsel geplant

Als Nachfolger wird dem Aufsichtsrat voraussichtlich Martin Seiter vorgeschlagen. Der 40-Jährige ist in der Oberbank kein Unbekannter: Er begann seine Laufbahn bei der oberösterreichischen Bank 2006 als Privatkundenberater in der Filiale am Gmundner Rathausplatz – mit 25 stieg er zum jüngsten Filialleiter der Oberbank auf. 2020 bestellte ihn der Aufsichtsrat dann in den Vorstand. Dass er einmal den Chefposten von Gasselsberger übernimmt, gilt als gut vorbereitet und dürfte bereits länger geplant gewesen sein.