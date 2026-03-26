Sturzgefahr im Radsport: „Im Feld geht‘s wild zu!“

Trentin in Topform

Das heißeste Eisen bei Tudor Pro Cycling ist der Italiener Matteo Trentin, der zuletzt Neunter bei Mailand-Sanremo war, in seiner Karriere auch schon drei Etappen bei der Tour de France gewonnen hat. Haller: „Er wird mit seinen 36 Jahren immer besser, fährt auf allerhöchstem Niveau. Für mich ist er ein Vorbild – er ist zwei Jahre älter, bekommt aber Familie und das Radfahren super unter einem Hut, davor hab ich großen Respekt.“