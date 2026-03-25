Osterverkehr startet: Das sind die Problemstrecken

Ferienstart bringt trotzdem volle Straßen

Ganz ohne Staus geht es aber auch heuer nicht: Mit Ferienbeginn in Österreich und dem Start der zweiwöchigen Osterferien in weiten Teilen Deutschlands wird es auf den Hauptstrecken eng. Vor allem die klassischen Transitrouten Richtung Adria und Gardasee stehen im Fokus – hier drohen Verzögerungen. Aber auch Wintersport-Fans zieht es noch einmal in höher gelegene Skigebiete, wo es ebenfalls zu Verzögerungen kommen kann.