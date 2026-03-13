Tankstellen-Chefin: „Wir werden schon beschimpft!“

Die Treibstoffpreise sorgen bei Autofahrern für großen Ärger – oberösterreichische Tankstellenbetreiber erzählen in der „Krone“ von ihrem Alltag an den Zapfsäulen. Die Preisentwicklung sorgt zudem mitunter für skurrile regionale Besonderheiten – etwa im Inn- oder Mühlviertel.