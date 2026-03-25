Ganz Österreich feiert den Palmsonntag im Drautal

Die Vorbereitungen in der Kirche Berg laufen bereits auf Hochtouren – immerhin überträgt der ORF und der ZDF die Heilige Messe am Palmsonntag aus dem Gotteshaus. Für Pfarrer Josef Allmaier ein besonderes Erlebnis.
Radio- und Fernsehmessen sind nicht nur für Rundfunkanstalten eine Herausforderung. Auch für die Pfarrgemeinschaften sind solche Ereignisse mit viel Arbeit verbunden. Etwa in Berg in Drautal: Aus dem Gotteshaus wird die Palmsonntagsliturgie, die unter dem Motto „Im Jubel gefeiert – im Leid getragen“ steht, übertragen.
Pfarrer würdigt besonderen Tag
Besonders für Dechant Josef Allmaier ist der Palmsonntag ein ganz besonderer Tag, denn „immerhin bildet dieser Tag den Auftakt in die Karwoche.“
Und die besondere Stimmung dieses Tages und das Motto der Heiligen Messe werde der Geistliche auch in seine Predigt aufnehmen: „Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, verstummt umgehend der Jubel. Nähe wird schnell zu Distanz – damals wie heute.“
Theatergruppe führt Passion auf
Bei der Übertragung in ORF 2 und ZDF (ab 9.30 Uhr) wird neben dem Kirchenchor Berg und dem Klarinettenensemble „Clarino Perige“ auch die Theatergruppe Berg ihren großen Auftritt erhalten. Diese wird im Rahmen der Liveübertragung die Matthäuspassion aufführen.
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