Ganz Österreich feiert den Palmsonntag im Drautal

Radio- und Fernsehmessen sind nicht nur für Rundfunkanstalten eine Herausforderung. Auch für die Pfarrgemeinschaften sind solche Ereignisse mit viel Arbeit verbunden. Etwa in Berg in Drautal: Aus dem Gotteshaus wird die Palmsonntagsliturgie, die unter dem Motto „Im Jubel gefeiert – im Leid getragen“ steht, übertragen.