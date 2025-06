Sonderbriefmarke zeigt Kirche von Berg im Drautal

Für Dechant Josef Allmaier ist es eine „große Ehre und besondere Art der Wertschätzung, dass die Athanasius-Kirche für die Sondermarkenserie ausgewählt worden ist“. Er freue sich darüber, so Allmaier, dass „diese einzigartige Kirche und beliebtes Kulturdenkmal in der Region auf diese Weise österreichweit Bekanntheit erlangt und damit vielleicht auch der hl. Athanasius als Kirchenpatron mehr in den Blick der Öffentlichkeit rückt“.