Nach Selbstjustiz sitzt das Prügel-Opfer in Haft!

Von Trio abgepasst und verprügelt

Die Falle gestellt hatten „Pedo-Hunter“, benannt nach Selbstjustiz-Gruppen in den USA, die vermeintliche Kindesmissbrauchs-Täter ins Visier nehmen. Gelockt wurde der junge Mann jedenfalls via Handy per WhatsApp. Kaum hatte er aber den Bahnhof verlassen, wurde er von einem Trio abgepasst und schwer verprügelt.