Lange Gefängnisstrafen für Wiener „Pedo-Hunters“

Da wartete nämlich nicht seine Chat-Partnerin auf ihn, sondern die drei jugendlichen Angeklagten. „Ich wusste sofort, dass ich mit ihnen und nicht mit dem Mädchen geschrieben hab’. Einer hat dann gesagt, ich bin ein Pädophiler, weil ich einer 13-Jährigen geschrieben hab“, sagt das Opfer. Dann nahmen sie ihm die Kopfhörer und Bargeld ab, räumten auch sein Konto leer.