Tenways bringt City-Bike im „Wild Berry“-Look!

Komfort, der sich sehen lassen kann

Kopfsteinpflaster? Schlaglöcher? Kein Problem! Die Federgabel von SR Suntour schluckt Unebenheiten locker weg. Dazu kommen extrabreite Reifen, die nicht nur bequem sind, sondern auch ordentlich Grip bieten.

Im Hinterrad versteckt sich ein echter Kraftprotz: Der Mivice-Motor liefert mit 250 Watt ordentlich Schub – und bleibt dabei flüsterleise. Perfekt für den Stadtverkehr! Mit bis zu 100 Kilometern Reichweite bringt einen der integrierte Akku locker durch den Tag.