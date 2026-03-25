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Tenways bringt City-Bike im „Wild Berry“-Look!

Radkrone
25.03.2026 11:25
Tenways bringt niederländisches Radvergnügen in Österreichs Städte.
Tenways bringt niederländisches Radvergnügen in Österreichs Städte.(Bild: TENWAYS)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Jetzt wird’s richtig auffällig auf unseren Straßen! Der niederländische E-Bike-Hersteller Tenways legt nach – und zwar mit einer Sonderedition, die garantiert alle Blicke auf sich zieht. Das Erfolgsmodell CGO800S kommt jetzt als limitierte „Wild Berry“-Version daher: frech, kräftig und absolut im Trend!

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Schon bisher galt das CGO800S als echter Publikumsliebling – nicht zuletzt dank seines Sieges beim German Design Award. Jetzt bekommt der Bestseller einen neuen Anstrich, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt.

Ob zur Arbeit, zum Café oder auf Wochenend-Tour: Mit dem „Wild Berry“-Bike ist man nicht nur komfortabel, sondern auch modisch unterwegs. Die aufrechte Sitzposition sorgt für den perfekten Überblick im Verkehr – ganz entspannt im Holland-Style.

Und das Beste: Der wartungsfreie Carbon-Riemenantrieb macht Schluss mit öligen Ketten und lästigem Schmieren. Einfach aufspringen und losradeln!

Komfort, der sich sehen lassen kann
Kopfsteinpflaster? Schlaglöcher? Kein Problem! Die Federgabel von SR Suntour schluckt Unebenheiten locker weg. Dazu kommen extrabreite Reifen, die nicht nur bequem sind, sondern auch ordentlich Grip bieten.

Im Hinterrad versteckt sich ein echter Kraftprotz: Der Mivice-Motor liefert mit 250 Watt ordentlich Schub – und bleibt dabei flüsterleise. Perfekt für den Stadtverkehr! Mit bis zu 100 Kilometern Reichweite bringt einen der integrierte Akku locker durch den Tag.

Das nur 19 Kilogramm schwere E-Bike wird mit einem Mivice-Motor angetrieben, der im Hinterrad ...
Das nur 19 Kilogramm schwere E-Bike wird mit einem Mivice-Motor angetrieben, der im Hinterrad versteckt ist.(Bild: Tenways)

Wer steckt hinter dem Trend-Bike?
Tenways ist ein noch junges Unternehmen aus den Niederlanden – aber eines, das ordentlich Gas gibt! Seit der Gründung im Jahr 2021 mischt die Marke den E-Bike-Markt auf. Angefangen hat alles mit einer Crowdfunding-Kampagne, heute sind die stylischen Räder weltweit unterwegs.

Das Erfolgsrezept: schickes Design, einfache Bedienung und faire Preise. Kein Wunder also, dass Tenways schon mehrere Top-Auszeichnungen eingeheimst hat – darunter der Red Dot Award und der iF Design Award.

Die „Wild Berry“-Edition ist streng limitiert: Nur 1.500 Stück gibt’s weltweit. Preislich bleibt das Bike mit 1.999 Euro erstaunlich bodenständig.

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