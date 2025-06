Sportlich: Das ist alles neu auf der Donauinsel

Neben viel zusätzlichem Grün gibt es hier jetzt auch einen eigenen Fitnessbereich. Übrigens den ersten in Wien, wo die Gewichte selbst eingestellt werden. Als freiwilliger Tester wagte sich Donaustadts Bezirkschef Ernst Nevrivy (SPÖ) an die Geräte. Nach einem schweißtreibenden Workout liegt der Sprung ins kühle Nass nah. Die überdachte Sportfläche wird – als Teil von Bauphase 3 – übrigens noch in diesem Jahr fertiggestellt.