Die Donau fließt jetzt durch Wiens Kindermuseum

Die Ausstellung läuft über ein Jahr lang, bis zum Juni 2027. Sie soll damit auch bewusst die große nächste Wien-Museum-Schau über die Donauinsel begleiten. Der Eintritt kostet 6,50 Euro pro Person, Schulen oder andere pädagogische Institutionen haben aber freien Eintritt. Wie immer gibt es auch Geschwistertermine, bei denen auch kleinere Kinder willkommen sind, damit Eltern kein Betreuungsproblem haben. Flankiert wird die Ausstellung außerdem von einer Entdeckungstour, die man in rund vier Stunden auf der Donauinsel absolvieren kann.