Mobbing-Vorwürfe im Kunsthistorischen

Nicht das Ministerium, sondern das Kuratorium des Museumsverbands habe bereits „lange vor der aktuellen medialen Eskalation eine umfassende, unabhängige Überprüfung der gegen die Geschäftsführung erhobenen Behauptungen beauftragt“. Man verstehe sich „als öffentliche Institution mit einer klaren Kultur der Verantwortung, des Respekts und offener Kommunikationskanäle“. Derzeit gehe man aber davon aus, „dass eine Arbeitnehmerin versucht, durch die Verbreitung haltloser, rufschädigender oder bewusst verzerrter Vorwürfe die eigene Rechts- und Verhandlungsposition günstig zu beeinflussen. Der Museumsverband ist daher gezwungen, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und gegebenenfalls auszuschöpfen.“