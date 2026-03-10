Wie der Preisschock beim Gas die Industrie trifft

Der Gaspreis stieg zu Handelsbeginn am Montag teilweise um bis zu 30 Prozent, der Preis für ein Barrel Öl kletterte von 73 US-Dollar vor dem Iran-Krieg auf nun über 100 US-Dollar – die „Krone“ berichtete. Oberösterreichs Wirtschaft ist von diesen Preisschocks besonders betroffen.