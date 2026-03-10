Wie der Preisschock beim Gas die Industrie trifft
Ökonom erklärt:
Die Kosten für Öl und Gas schnellen infolge des Krieges im Nahen Osten weiter nach oben. Welche Branchen das besonders belastet und weshalb Oberösterreich bundesweit am stärksten darunter leidet, erklärt Ökonom Marcus Scheiblecker vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo.
Der Gaspreis stieg zu Handelsbeginn am Montag teilweise um bis zu 30 Prozent, der Preis für ein Barrel Öl kletterte von 73 US-Dollar vor dem Iran-Krieg auf nun über 100 US-Dollar – die „Krone“ berichtete. Oberösterreichs Wirtschaft ist von diesen Preisschocks besonders betroffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.