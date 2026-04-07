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Entspannt zur Sommerfigur ohne Hungern & Schweiß

Wien
07.04.2026 00:01
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(Bild: Easylife)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Frühling weckt bei vielen den Wunsch, sich wieder wohler im Körper zu fühlen. Und mit den ersten warmen Tagen rückt die eigene Figur in den Fokus – so auch die Frage: Wie lassen sich überschüssige Kilos effektiv loswerden – ohne radikale Diäten, ohne stundenlanges Training?

Abnehmen ist für viele ein Dauerthema. Spätestens wenn die Kleidung wieder luftiger wird, steigt der Druck: Bauch, Hüften oder überschüssige Kilos werden sichtbar. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, etwas zu ändern – entspannt und nachhaltig.

Verzichten und sporteln – muss das sein? 
Wenn es schnell gehen soll, greifen viele zu drastischen Maßnahmen: Hungern, Intervallfasten oder intensives Training. Doch das ist oft weder nachhaltig noch gesund. Der Körper reagiert auf solche Belastungen, fährt den Stoffwechsel herunter – und verlorene Kilos sind schnell wieder da, häufig sogar mehr als zuvor.

Der sanfte Weg: Abnehmen ohne Hungern
Dass es auch anders geht, zeigen die Erfolgsgeschichten von Monika Lackner aus Pottendorf (NÖ), Franz Bierbaumer aus Klagenfurt und Karin Schöll aus Wien, die bewusst einen neuen Weg gewählt haben.

„Schon beim ersten Gespräch wusste ich: Hier bin ich in den besten Händen!“, verrät Monika ...
„Schon beim ersten Gespräch wusste ich: Hier bin ich in den besten Händen!“, verrät Monika Lackner.(Bild: Easylife)

„Habe gelernt, was meine Kilos zum Schmelzen bringt“ 
„Ich habe mich gesund ernährt und eine Bioresonanzbehandlung gemacht“, erzählt Monika Lackner. Doch als die Verkäuferin Kleidergröße 40 brachte, war für sie der Moment gekommen, Hilfe beim easylife-Team in Wiener Neustadt zu holen. Schon beim ersten Beratungsgespräch wusste sie: „Hier bin ich in den besten Händen!“ Die 63-Jährige lernte, worauf es wirklich ankommt, Kilos schmelzen zu lassen. Sie verlor 12 Kilo in 10 Wochen, gewann ein neues Körpergefühl in Größe 36 – und das Interesse ihrer Freunde: „Alle wollen wissen, wie ich das geschafft habe.“

„Was mir bei easylife besonders gefallen hat? Die persönliche Betreuung“, erzählt Franz ...
„Was mir bei easylife besonders gefallen hat? Die persönliche Betreuung“, erzählt Franz Bierbaumer.(Bild: Easylife)

„Figur wie vor 30 Jahren, Fettleber und Cholesterin weg“
Franz Bierbaumer setzte lange auf Fastenkuren und strenge Diäten. Die Kilos purzelten – doch sie kamen schneller zurück als erwartet. Irgendwann hatte der pensionierte Beamte genug. Er wollte sich attraktiv kleiden und dauerhaft wohlfühlen. Mit easylife gelang ihm das in nur 10 Wochen. Der 68-Jährige verlor 14 Kilo – ohne Hungern. Auch gesundheitlich beeindruckend: Keine Fettleber mehr, Cholesterin wieder optimal! Richtig stolz ist er auf sein Gewicht wie vor 30 Jahren. „Die persönliche Betreuung hat mir besonders gefallen“, erzählt er.

Experten-Tipp: Kleine Veränderungen, große Wirkung
„Der größte Irrtum rund ums Abnehmen ist vielleicht der Gedanke, dass alles gleichzeitig passieren muss: weniger essen, mehr Sport, komplette Ernährungsumstellung. Doch eine Veränderung, die nachhaltig wirkt, beginnt oft viel einfacher – und vor allem ohne hungern! Ein alltagstauglicher Plan und eine kompetente Begleitung helfen dabei“, empfiehlt Rebecca Schullin, Abnehmexpertin und Geschäftsführung der easylife-Therapiezentren.

„Ich fühle mich Jahre jünger, bekomme Komplimente und trage wieder meine Kleidung von früher.“
„Ich fühle mich Jahre jünger, bekomme Komplimente und trage wieder meine Kleidung von früher.“(Bild: Easylife)

„Wertvolle Gespräche und köstliche Rezepte“ 
Diätfrust und schlechte Blutwerte führten die Karin Schöll aus Wien zu easylife. „Unfassbar, aber ich war immer satt und das Essen war köstlich“, erzählt die 54-Jährige. Auch die Betreuung machte den Unterschied: „Die liebevollen Gespräche beim Abwiegen waren wertvoll und motivierend.“ So verlor sie 17 Kilo in nur 12 Wochen, dank der erfolgreichen Reaktivierung ihres Stoffwechsel durch die easylife-Therapie - von anfänglich „63 Jahren“ auf das Niveau einer 39-Jährigen. Sie fühlt sich rundum verjüngt und passt endlich wieder in ihre Lieblingsjeans.

Der Frühling ist perfekt für einen raschen Neustart 
Die Erfolgsgeschichten von Monika Lackner, Franz Bierbaumer und Karin Schöll zeigen, dass es jederzeit erreichbar ist – dieses unfassbar gute Körpergefühl. Sogar schon diesen Sommer, wenn man jetzt beginnt. Denn im Frühling reagiert der Stoffwechsel besonders gut.

Schlanker, straffer und begleitet zur Sommerfigur 
Mit der easylife-Therapie schmelzen die Kilos schnell und gezielt an Problemzonen – für eine harmonische Figur. Gleichzeitig wirkt man frischer und jünger, weil Depotfett abgebaut, wichtige Reserven für Muskeln, Haut und Nerven erhalten bleiben.

Die Basis ist ein fundiertes Ernährungsprogramm mit stoffwechselaktivierenden „Fatburner“-Rezepten, unterstützt von persönlicher Betreuung durch ein erfahrenes Team. Teilnehmer:innen schätzen besonders, dass sie ohne Hungern und extremes Training Gewicht verlieren – und ihr Ergebnis langfristig halten können. Ganz natürlich, ohne fragwürdige Supplements.

Persönliche Abnehmchance mit easylife entdecken

Erhalten Sie in wenigen Minuten eine erste Einschätzung zu Ihrer persönlichen Ausgangssituation. Der Online-Figurcheck zeigt Ihnen, welches Potenzial für eine Gewichtsreduktion besteht – völlig unverbindlich: Online-Figur-Check

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