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Ungarn verhaftet

Bewohnerin sperrte Einbrecher in Keller ein

Kärnten
25.03.2026 06:52
Mutmaßliche Einbrecher wurden in Villach geschnappt.
Mutmaßliche Einbrecher wurden in Villach geschnappt.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Zwei Ungarn wurden in einem Mehrparteienwohnhaus in Villach gefasst: Die Männer hatten sich Zutritt zum Keller des Gebäudes verschafft. Eine Bewohnerin sperrte die Männer daraufhin im Keller ein und rief die Polizei.

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Die Männer (38 und 25) dürften Dienstagabend das Mehrparteienwohnhaus in Villach bereits genauer unter die Lupe genommen haben. Weil die Eingangstüre verschlossen war, brach der Jüngere der beiden die Tür gewaltsam auf.

Einbrecher in Keller gefangen
Im Inneren des Wohnhauses machten sich die Männer auf den Weg zu den Kellerabteilen. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte die unbekannten Personen im Haus und versperrte daraufhin die Eingangstüre zu den Kellerabteilen. Die beiden Einbrecher waren gefangen!

Die 69-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei, die die Männer festnahm. Die Ungarn sind nicht geständig. Gegenüber den Beamten gaben sie an, dass sie lediglich im Keller schlafen wollten. Die Männer wurden in das Polizeianhalt  ezentrum Villach gebracht.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden sie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Weitere Maßnahmen werden auch durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl geprüft.

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