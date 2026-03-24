Schlangenbiss in Schulpause: „Kind hatte Glück“

Es sei am Ende der Vater des Kindes gewesen, der nach Alarmierung umgehend die für ihn offensichtlich notwendigen Rettungsschritte eingeleitet hat. Und so wurde seine Tochter schließlich ins Spital geflogen. Ein Anti-Serum sei jedoch nicht nötig gewesen, wie es offiziell heißt. Was aber ausschließlich dem Schlangentier zu „verdanken“ sei.